Ambície majstra sveta išli bokom. Sme k sebe úprimní, veril som mu, vravel o víťazovi

V poradí 115. edícií pretekov Miláno - San Remo nepatril do okruhu najväčších favoritov, ale zvládol ich výborne a napokon ho o pár centimetrov zdolal len Belgičan Jasper Philipsen.

BRATISLAVA. Keď čakal na to, že ho hlásateľ zavolá na stupne pre víťazov, bol zamyslený. Akoby si v hlave prehrával záverečné metre a premýšľal, či mohol urobiť niečo inak.

"Je to ťažké. Pódium ma teší, ale je to pre mňa trpké, pretože to bolo tesné. Zajtra ráno budem spokojný s mojím výkonom.