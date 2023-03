Sagan zlyhal v tom, v čom vynikal. Šprintovať už nemalo zmysel

FOLIGNO. Pred treťou etapou cyklistických pretekov Tirreno - Adriatico 2023 pôsobil trojnásobný majster sveta tradične uvoľneným dojmom.

Peter Sagan si nič nerobil ani z toho, že v utorok mu nevyšiel špurt a obsadil až jedenáste miesto. "Je to ok. Som šťastný, že som nespadol, pretože včera to bolo veľmi nebezpečné," povedal v krátkom interview.

Pri otázke na jeho formu odpovedal, že všetko ide dobre a jeho aktuálnu výkonnosť nemožno hodnotiť podľa jedného špurtu.