Sagan prvýkrát v sezóne bojoval o víťazstvo, skončil tesne za pódiom

"Prvý cieľ na týchto pretekoch som už splnil. Najprv som však musel prežiť kopce, až potom som sa mohol sústrediť na záverečný šprint.

Môj tím ma dostal do dobrej pozície a vyšlo mi to. Šprint bol však poriadne hektický. Formu som už mal aj predtým, ale do výsledku sa to premietlo až teraz," uviedol Tim Merlier podľa tlačovej správy talianskych organizátorov.