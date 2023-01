ONLINE: Peter Sagan ide 5. etapu na Vuelta a San Juan 2023

Vítam všetkých priaznivcov cestnej cyklistiky. Po dni voľna sa v Argentíne dnes večer nášho času ide 5. etapa pretekov Vuelta a San Juan. Najväčšia doterajšia selekcia pelotónu prišla v stredu. V skupine, z ktorej sa špurtovalo o etapový triumf, prišlo do cieľa 52 cyklistov a je jasné, že celkový víťaz vzíde spomedzi nich.



Práve dnešná 5. etapa rozhodne o celkovom poradí. Finiš príde na stúpaní Alto Colorado. 18,8 km dlhý kopec má priemerný sklon 4,4%, čo na prvý pohľad nevystraší. Cieľová čiara je ale v 2623 m. n. m. a v spojení s horúčavami, ktoré v Argentíne vládnu, to bude takto v úvode sezóny zajímavý test. Podľa profilu by mal tento kopec vyhovovať azda najväčšiemu favoritovi celých pretekov Remcovi Evenepoelovi. Majster sveta vyhral preteky celkovo v roku 2020 a tým, že sa tento ročník ide prvý raz po pauze spôsobenej koronavírusom, je aj obhajcom.



Belgičanovi budú chcieť sťažiť deň Egan Bernal a Daniel Felipe Martínez (obaja Ineos-Grenadiers). Z predošlých rokov vieme, že cyklisti z Južnej Ameriky sú vždy veľmi aktívni a motivovaní predviesť sa v čo najlepšom svetle. Z najvyššej ligy bude treba počítať aj so Sergiom Higuitom z Bory. Miguel Ángel López má o motiváciu postarané, pretože kvôli rôznym aféram ho prepustil pôvodný zamestnávateľ a našiel sa v kolumbijskom kontinentálnom tíme Medellin – EPM.