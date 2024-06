Máme aj etapy ušité pre Sagana, vraví staviteľ trate. K účasti Alaphilippa pomohli Slováci

Vďaka zmene termínu v dôsledku olympijských hier v Paríži a posunutých ME vznikla kolízia s Tour de France, a tak nebolo jasné, či sa slovenskí fanúšikovia dočkajú okrem Sagana ďalšej veľkej hviezdy.

O tohtoročnej účasti trojnásobného majstra sveta vie cyklistická verejnosť už zopár týždňov, no odpoveď na druhú otázku bola dlho neznáma.

"Keď som sa dozvedel, že Alaphilippe ide na Giro d’Italia, bolo mi jasné, že na Tour de France nepôjde a Quick-Step postaví tím okolo Evenepoela. Vyvinuli sme veľké úsilie, aby sme ho dotiahli na Slovensko.

Obával som sa toho, že je to krátko po národných šampionátoch, ale asi 20 dní pred pretekmi sme to dotiahli. Bolo to zložité, veľmi nám pomohol janom," priznal športový riaditeľ pretekov Ľudovít Lučanič.

Iba Sagan narušil sériu Quick-Stepu

Slovenská investičná spoločnosť janom dlhé roky podporuje cyklistický tím Quick-Step a má záujem o to, aby sa pod Tatrami prezentoval v dobrom svetle.

Minulý rok vyhral belgický tím všetky etapy zásluhou Rémiho Cavagnu, dvakrát Tima Merliera, Andreu Bagioliho a Kaspera Asgreena.