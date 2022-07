Na čom jazdí Sagan na Tour? Bez elektriny mu ostane len jedna rýchlosť

BRATISLAVA. „You never fail until you stop trying,“ povedal raz autor teórie relativity Albert Einstein. Nikdy nezlyháš, pokiaľ sa neprestaneš snažiť. Rovnaký slogan má na ráme svojho bicykla Peter Sagan.

V posledných rokoch má slovenský majster na bicykli nejaký detial, či slogan podľa vlastného uváženia.

„Vlani som mal na bicykli nápis: We will see. Teda uvidíme. Čo je moja typická hláška. Teraz sme sa rozhodli dať: Nikdy nezlyháš, pokiaľ sa budeš neustále snažiť,“ vysvetľoval Sagan pre RTVS.