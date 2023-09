V nominácii Slovenska na ME je 20 cyklistov, Sagan však do Holandska nepocestuje

Kontinentálny šampionát sa uskutoční v termíne od 20. do 24. septembra v holandskom Drenthe.

BRATISLAVA. Dvadsať jazdcov zo Slovenska sa zúčastní na blížiacich sa ME v cestnej cyklistike.

Medzi mužmi sa postaví na štart pätica cyklistov, Matúš Štoček, Lukáš Kubiš, Dávid Kaško, Marek Čanecký a Andrej Líška.

Juniorky sa mali predstaviť vo väčšom zložení, no ich účasť na ME prekazil covid, ktorý ich zastavil aj zo záveru uplynulého Svetového pohára. V plnej zostave budú v Holandsku juniori a cyklisti do 23 rokov.