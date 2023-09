Správu dostal aj od Lefevera. Svrček dospel a hovorí o smelých plánoch

Návrat na bicykel nechce unáhliť

Svrčeka vyradilo z hry zranenie kolena, ktoré spôsobilo viacero faktorov, ktoré na seba nadväzujú. Jedným z nich bol aj nový pretekársky bicykel.

"Mal som trochu inak nastavený posed v porovnaní s tréningovým bicyklom, čo sa prejavilo. Okrem toho som v poslednom čase veľa pretekal, takže tam bolo aj isté preťaženie. Ide o problém, ktorý sa vyriešiť iba odpočinkom.

Pár dní ešte nemám bicyklovať vôbec, potom to pomaly skúsiť. Ešte by som chcel stihnúť nejaké preteky, ale zdravie je prvoradé. Nechcem to zbytočne unáhliť. Radšej sa dám poriadne dokopy," uviedol.