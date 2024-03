Sagan dojal svojou prepoveďou Cavendisha. Toto ma zahrialo pri srdci, vraví Brit

„Prirodzene odpustil som mu. Vnímal som to vtedy nesprávne. Bola otázkou času, kedy sa pomeríme. Teraz máme spolu skvelý vzťah. Peter urobil veľa pre cyklistiku. Aj ja som len vďačný za to, čo priniesol. Pre mňa je legenda,“ opisoval britský šprintér.

Mark si zaslúži obrovský rešpekt, vravel Sagan

Sagan ho však aj v tom čase vnímal úplne inak.

„Marka vnímam ako niekoho, koho musíte uznávať. Za to, aký je,“ začal vysvetľovať.

„Prirodzene, za jeho výsledky a veľké úspechy,“ snažil sa nadviazať na to redaktor portálu GCN Racing.

„Nie (za jeho výsledky), ale práve za to, aký je. Ak by som bol v jeho koži, nedokázal by som v sebe nájsť silu pokračovať. A on ju má, stále chce bojovať, preto si zaslúži uznanie a obrovský rešpekt. Uvidíte, že bude znova vyhrávať,“ povedal slovenský cyklista.

Sezóna 2021 bola pre Cavendisha ako z rozprávky. Z odpisovaného veterána, ktorý bol už jednou nohou mimo profesionálneho pelotónu, sa v priebehu pár mesiacov stal líder.

Vybojoval 10 víťazstiev, z toho štyri na Tour de France. V šprintérskych dojazdoch jazdil s nasadením a rýchlosťou ako kedysi.

Saganova reakcia Cavendisha dojala.

„Veľmi ma to potešilo. Neskutočne. Toto zahreje pri srdci. Nikdy som tento rozhovor nevidel. Je to od neho krásne. Musím mu hneď napísať. Mal predsa pravdu. Je to krásne, ani neviem, čo na to povedať,“ hovoril britský šprintér.