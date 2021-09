Mal len malú šancu prežiť, pre doping prišiel o všetko. Armstrong slávi jubileum

Jeho užívanie mu dokázali, následne prišiel o všetky tituly z TdF a dostal aj doživotný zákaz činnosti. I keď obvinenia dlho odmietal, krátko po treste sa aj sám priznal k dopingu, prvýkrát to pripustil v roku 2013 v talkšou Oprah Winfreyovej.

Už o rok neskôr vyhral amatérske cyklistické majstrovstvá USA a o ďalší reprezentoval svoju krajinu na OH 1992 v Barcelone, kde obsadil 14. priečku.

"Takmer žiadnu. Spočiatku sme Lanceovi povedali, že má 20 až 50-percentnú šancu, hlavne, aby sme mu dali nádej. Ale s tým druhom rakoviny, akú mal, s röntgenovými vyšetreniami, krvnými testami... to bolo takmer bez nádeje," povedal urológ Jim Reeves.

Zlom v Armstrongovej kariére nastal v októbri 1996 vo veku 25 rokov, keď mu diagnostikovali rakovinu semenníkov s rozsiahlymi metastázami do pľúc, brucha a neskôr i mozgu. Lekári mu najprv dávali len minimálnu nádej na prežitie.

O rok neskôr už v San Sebastiane triumfoval, vyhral aj prestížne preteky Tour DuPont a do zbierky si pripísal aj etapové víťazstvo na Tour de France, ktoré zaznamenal tri dni po tragickej nehode jeho tímového kolegu Fabia Casartelliho.

Zameral sa však predovšetkým na TdF a už v roku 1999 prvýkrát preteky vyhral a stal sa po Gregovi LeMondovi len druhým Američanom v histórii, ktorému sa to podarilo.

Po návrate do súťažného pelotónu vyhral preteky okolo Luxemburska, podujatie Rheinland-Pfalz Rundfahrt v Nemecku či klasiku v Oregone.

Popritom založil v roku 1997 nadáciu na pomoc ľuďom s rakovinou Lance Armstrong Foundation, ktorá sa v roku 2003 premenovala na The Livestrong Foundation.

Armstrong podstúpil dlhé liečenie spojené s niekoľkými operáciami a chemoterapiou. Napriek tomu, že mu lekári dávali len malú šancu, že by sa mohol vrátiť k vrcholovej cyklistike, sa v roku 1997 vyliečil a v sezóne 1998 sa opäť objavil v súťažnom pelotóne, už ako jazdec amerického tímu US Postal.

Po odchode na športový dôchodok v roku 2005 sa množili špekulácie, že sedem víťazstiev v sérii na TdF dosiahol za pomoci zakázaných podporných látok. Prvé podozrenia sa však objavili už oveľa skôr, európski cyklistickí odborníci ho obvinili z dopingu aj v roku 1999 po tom, ako by bez námahy vyhral náročnú alpskú 9. etapu Tour.

Práve on mal byť "mozgom" za systematickým užívaním podporných látok a nútil k tomu aj ostatných kolegov, čo sa neskôr aj potvrdilo.

V roku 2008 oznámil návrat do súťažného pelotónu a už o rok neskôr skončil na TdF celkovo tretí. Opäť sa objavili obvinenia z dopingu, keď v roku 2010 jeho bývalý tímový kolega Floyd Landis priznal, že počas pôsobenia v US Postal užíval doping a z rovnakého činu obvinil aj niektorých spolujazdcov a medzi nimi aj Armstronga.

Po potvrdení nekalých praktík čakali Armstronga niekoľkoročné súdy s bývalými sponzormi, partnermi i organizátormi, ktorí požadovali vrátenie miliónov dolárov z platov, prémií a odmien.

Napríklad federálna vláda USA od neho požadovala na súde takmer 100 miliónov dolárov, no nakoniec sa dohodli na mimosúdnom odškodnení a vyplatení sumy päť miliónov dolárov.

Z jedného z najoslavovanejších a najinšpiratívnejších športovcov sveta sa tak stal "kráľ dopingu".

"Urobili sme, čo sme museli, aby sme zvíťazili. Nebolo to legálne, ale nezmenil by som nič. Či už ide o stratu peňazí, alebo o to, že som sa z hrdinu stal nulou," povedal v roku 2019 v rozhovore pre televíziu NBC.