Francúzsky cyklista sa po 10 rokoch vráti na podujatie, ktorým vstúpil do World Tour

Bude to dobrá príležitosť pre mňa a tiež pre náš tím," poznamenal Francúz.

"Zvlnené kopce a krátke, no strmé stúpania, to mám rád. Som mimoriadne nadšený z toho, že sa po rokoch opäť vrátim na kopce Willunga Hill a Mr. Lofty.

Na januárovom etapovom podujatí by mal patriť medzi favoritov na celkový triumf. Profil jednotlivých etáp v okolí mesta Adelaide by mu mal podľa jeho vlastných slov vyhovovať.

SYDNEY. Dvojnásobný majster sveta v cestnej cyklistike Julian Alaphilippe potvrdil svoju účasť na pretekoch Tour Down Under v Austrálii.

"Očakávam, že sa bude Julianovi Alaphilippovi dariť najmä v záverečných dvoch etapách.

Na Tour Down Under budú tentoraz mimoriadne náročné, čo by mu mohlo vyhovovať.

Je to skutočný šampión a zabávač," dodal riaditeľ pretekov Stuart O'Grady k účasti skúseného Francúza.

Alaphilippe absolvoval debut v seriáli World Tour v roku 2014 práve na Tour Down Under. Odvtedy sa vo svete cyklistiky prezentoval viacerými pozoruhodnými výkonmi.

V rokoch 2020 a 2021 sa stal svetovým šampiónom a v roku 2019 ovládol jednodňový monument Miláno-San Remo.