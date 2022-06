Pred cieľom sa chytili za ruky. Jonas bol skvelý, priznal Roglič

V záverečnej ôsmej etape skončil na druhom mieste. Spolu so svojim tímovým kolegom Jonasom Vingegaardom sa odčlenili od skupiny favoritov v záverečnom stúpaní Plateau de Solaison a do cieľa prišli spoločne.

Teraz sa teším na pár dní oddychu a cestujeme na Tour. No ako ma poznáte, tá bude u mňa prípravou na Vueltu (smiech)." cituje Rogliča web cycling-info.sk.

"Dopadlo to úžasne. Našim plánom bolo, aby som zaútočil, Primož pôjde za mnou a uvidíme, kto a či ostane s nami. No a uspeli sme tak, že sme ostali sami. Môžeme byť veľmi hrdí na to, ako sme to dnes zvládli," dodal Vingegaard.

Konečné poradie Critérium du Dauphiné 2022