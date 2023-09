Denne šnupal kokaín a whisky pil ako vodu. Bol som blízko smrti, vraví víťaz Tour

BRATISLAVA. Osobnosti športu obdivujeme pre to, čo dokázali. Sú symbolom úspechu, fanúšikovia si ich idealizujú, vzhliadajú k nim a identifikujú sa s nimi. Často je však pod povrchom triumfov človek, ktorý údel hviezdy neunesie.

Mohol zomrieť ako Pantani

Hoci mal sľubnú kariéru, nedobrovoľne ju ukončil po obvineniach v kauze Operácia Puerto.

Zdanlivo to už bolo jedno, bol na sklonku kariéry, mal slušný majetok, deti a rodinu. Mohlo mu to byť jedno. Vďaka športu mal silné zázemie. Prechod zo športového života do civilného však nezvládol.

Podľahol démonom a v priebehu zopár rokov sa z neho stala troska.

„Naozaj to nevyzeralo so mnou dobre. Šnupal som veľmi veľa kokaínu, whisky som pil ako vodu a bol som veľmi blízko smrti," opisoval Jan Ullrich.

„Bol som ako Marco Pantani, takmer mŕtvy,“ doplnil.

Rozpadlo sa mu manželstvo, bývalá partnerka mala obavy zveriť mu jeho deti, preto ich vídal len zriedka. Vlámal sa k susedovi, ktorého fyzicky napadol a takmer uškrtil prostitútku.

Tieto problémy ho priviedli až na kliniku pre psychiatrických pacientov. Z nej však ušiel.