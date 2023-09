Cyklistom Dukly sa darilo v Bulharsku. Dvakrát sa dostali na pódium, Kubiš celkovo piaty

Fraňo nešetril chválou

"Preteky nám ukázali viacero pozitívnych momentov. Skončili sme dvakrát v Top 3 etapy, tiež Lukáš celkovo piaty, bodovali sme. Veľmi dobre, i keď bude trochu štvať ten záver, že to nevyšlo na pódium.

Keďže závery boli viac menej v hromadnom špurte, preteky najviac ovplyvnil prológ, potom prvý deň a dojazdy v cieli. V súťaži tímov sme skončili na 5. mieste, čo je lepšie, ako keď sme tu boli pred dvoma rokmi s elitnou partiou.

Veľkú skúsenosť má za sebou Denis Hoza, ktorý ukázal, že je schopný sa dvakrát po sebe dostať a bojovať v celodennom úniku. To bolo veľké školné. Výborne šiel i Jakub Galovič. Skúšal sa dostať i do úniku, ale nie je to také jednoduché.

No neuveriteľne si posunul techniku jazdy v kolóne. Vlastne celé preteky v tomto horúcom počasí zásoboval kolegov vodou. Nabalený vodou neurobí ani pohyb navyše pri návrate do balíka.

Samo Tuka ešte aj posledný deň skúšal bojovať na vrchárskych prémiách a bol dvakrát tretí. Takže preteky hodnotím pozitívne," uviedol pre Slovenský zväz cyklistiky športový riaditeľ Dukly Martin Fraňo.

Cyklisti sa ďalej presunuli do Banska, kde ich v nasledujúcich dňoch čaká ďalšie podujatie - In the Footsteps of the Romans (Po stopách Rimanov).