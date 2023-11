Dukla predstavila zmeny v tíme. Odišli lídri, prichádzajú talenty

Kubiš je úradujúcou slovenskou jednotkou v rankingu UCI po piatich rokoch v Dukle zamieril do českého tímu Elkov Kasper. Chren odišiel do Prostějova.

Kováč pôsobil v Dukle už v sezóne 2022 ako stážista. Na tohtoročných ME obsadil 79. priečku a je bronzový medailista z MSR 2023 v pretekoch jednotlivcov.

Dukla dokázala v prvej olympijskej kvalifikačnej sezóne nazbierať 573 bodov UCI, pričom bodovali všetci pretekári. Tím bude v novej sezóne opäť tréningovo rozdelený na dve časti.

Trenčiansku skupinu povedie Maroš Kováč a patriť do nej budú okrem neho aj Dunár, Lohinský, Nagy a Galovič. Banskobystrickú časť v zložení Rovder, Kaško, Tuka, Jackuliak a Hoza bude mať pod palcom Martin Fraňo.

Po sústredeniach v Španielsku pocestuje Dukla tradične do Grécka. Odtiaľ sa presunie do Dánska a samozrejmosťou sú aj preteky V4 a Okolo Slovenska. Vyvrcholením sezóny bude účasť na septembrových ME a MS.