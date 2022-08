L’Etape Slovakia bude rekordný, prihlásilo sa už takmer tisíc cyklistov

Na hlavné preteky v nedeľu 21. augusta so štartom o 7.00 h v L'Etape Village v športovom a zábavnom areáli na Štrkovci v bratislavskej mestskej časti Ružinov sa na súťaž s názvom RACE (117 km) prihlásilo 361 cyklistov, na kratšiu súťaž RIDE (65 km) 357 jazdcov, dovedna zo 16 krajín.

BRATISLAVA. Na druhý ročník slovenskej verzie populárnych cyklistických pretekov pre širokú verejnosť L’Etape Slovakia by Tour de France sa už prihlásilo rekordných 807 jazdcov.

"Výrazne, o viac ako 200 percent, narástol počet cudzincov – je ich aktuálne 160, najviac z Česka, Rakúska a Poľska. V porovnaní s vlaňajškom je to významný nárast."

"Teší nás veľký záujem, už teraz sme prekročili minuloročné počty a ešte stále existuje možnosť prihlásiť sa,“ uviedol v tlačovej správe Jozef Pukalovič, riaditeľ L’Etape Slovakia by Tour de France.

Organizátori 2. ročníka privítajú viacero špeciálnych hostí, najmä zo sveta cyklistiky. Nebude chýbať bývalý skvelý československý reprezentant Jozef Regec, desiaty v pretekoch jednotlivcov na OH 1988 v Soule a v 80-tych rokoch minulého storočia víťaz viacerých etáp na kedysi veľmi populárnych Pretekoch mieru.

Ambasádormi podujatia L’Etape Slovakia by Tour de France sú opäť Peter a Martin Velitsovci, ktorí budú znova aj priamo súťažiť, Peter si vybral kratšiu trať (RIDE) a Martin dlhšiu (RACE).

"Vlani som si preteky vyslovene užíval a verím že to tak bude aj teraz. My s bratom Peťom už nesúťažíme, my sa len bicyklujeme," povedal s úsmevom Martin Velits. "Budeme robiť spoločnosť partii našich priateľov."

Hosťom podujatia bude taktiež francúzsky cyklista a víťaz pretekov Okolo Veľkej Británie (Tour of Britain) z roku 2008 Geoffrey Lequatre, ktorý je majiteľ cyklistickej značky G4 dimension.