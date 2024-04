Sudca, to bol faul! Budú aj v cyklistike rozhodcovia ukazovať červenú kartu?

BRATISLAVA. Pamätníci hovoria, že zápas na MS 1966 medzi Anglickom a Argentínou ani nebol futbal ako skôr medzinárodný škandál. Zápas poznačili verdikty rozhodcu, jazyková bariéra ale aj vášne, ktoré vyvrcholili tým, že po zápase jeden z Argentínčanov surovo napadol rozhodcu a ďalší z hráčov napľul do tváre viceprezidenta FIFA Harryho Cavana. Hráči Argentíny na znak nesúhlasu s priebehom zápasu a konaniu rozhodcu dokonca hromadne močili v tuneli vedúcom na hraciu plochu. Futbal potreboval zmenu pravidiel a aj na základe tohto zápasu o štyri roky neskôr na MS 1970 prvý raz rozhodcovia začali udeľovať žlté a červené karty. Systém, ktorý je prostý a každý mu rozumie je inšpirovaný svetlami na semafore.

Žltá karta je napomenutie za menší prehrešok, červená je vylúčenie zo zápasu za závažné porušenie pravidiel alebo po druhej žltej karte. Červenú kartu podporuje šéf Tour Po novom by chceli žlté a červené karty zaviesť aj v cyklistike. S identickým významom. Žltá by mala znamenať napomenutie, červená by znamenala vylúčenie a dištanc z nasledujúcich súťaží. Za jeho zavedenie sa vyslovil riaditeľ Tour de France Christian Prudhomme. „Cyklistike je pripravená na zaverenie žltých a červených kariet. Pády v posledných dňoch by mali len urýchliť ich zavedenie,“ tvrdil Prudhomme pre belgický denník Het Nieuwsblad. „Musíme zvážiť možnosti, ako lepšie ochrániť cyklistov pred pádmi. Rýchlosť sa výrazne zvýšila. Prichádzajú mladší a mladší pretekári, ktorým chýbajú skúsenosti a nie sú zvyknutí rešpektovať zvyklosti a pravidlá,“ myslí si Prudhomme.

Medzinárodná cyklistická únia zmapovala príčiny pádov za posledné tri až štyri roky a v polovici prípadov sú na vine samotní pretekári. Ako to bolo napríklad vlani počas klasiky Okolo Flámska. Poliak Filip Maciejuk zavinil hromadný pád, ktorý postihol asi päťdesiatky jazdcov. Maciejuk sa posúval dopredu, no nešiel po ceste, ale po ploche vedľa nej. Keď zrazu spevnená časť skončila a pred ním sa objavila tráva a mláka, mal problém s rovnováhou a vrazil do súperov. Tí popadali ako kocky domina. Rozhodcovia ho za to z pretekov vylúčili.

Kartu by si cyklisti uvedomili „Polovicu incidentov zavinia sami pretekári. Zvyšok ovplyvňujú ďalšie faktory ako sú neoznačené prekážky alebo vysoká rýchlosť pelotónu,“ tvrdí prezident UCI David Lapartient. „Chceme zaviesť systém žltých a červených kariet, aby nebezpečné správanie rozhodcovia trestali.“ Ďalšie detaily však Lapartient neprezradil. Nie je známe ani, kedy by sa o zmene pravidiel hlasovalo a kedy by ich mohli uviesť do praxe.

Čiastočne s Lapartientom súhlasí aj majster sveta Mathieu van der Poel. Aj podľa neho pretekári niekedy príliš riskujú. „Lenže ak chcete vyhrať, tak musíte. V istých momentoch musíte byť na čele pretekov, no tam sa všetci nezmestia,“ vysvetľuje Holanďan. Rozhodcovia majú aj dnes možnosť vylúčiť pretekára za nebezpečnú jazdu alebo za porušenie pravidiel. Za menšie prehrešky môžu pretekára aj presunúť vo výsledkoch na koniec skupiny, s ktorou prišiel do cieľa. Väčšinou však dostávajú za prehrešky finančné pokuty, ktoré znáša tím a samotný pretekár ani nemusí registrovať, že porušil pravidlá. Posunom by bolo, ak by napríklad musel cyklista po červenej karte niekoľko súťaží vynechať, ako to je vo futbale.