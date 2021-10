Nič nevysvetlil. Costa má veľké problémy s váhou, Vettori zápas rušiť nechce

Uviedol, že najviac ho vytáča fakt, že sa Costa tvári, akoby sa ho dohodnutá váha na zápas ani netýkala.

„Mal si urobiť váhu. Je to povinnosť každého bojovníka. My bojovníci, máme takú vec zvanú váženie, o ktorej možno nevieš. To je to, kde sa postavíš na váhu a urobíš dohodnutú hmotnosť.

Zápasíme vo váhovej kategórii, a ty sa teraz tváriš, akoby sa ťa to netýkalo,“ kontroval taliansky bojovník.

Problém bol väčší, než sa zdal

V neprehľadnej situácii sa vedenie organizácie pokúšalo prísť s najlepším náhradným riešením pre oboch zápasníkov. Podľa informácií portálu MMA Junkie bol duel neskôr dohodnutý vo váhe 88 kilogramov, no nakoniec to všetko bude inak.

Keďže Costa nemôže schudnúť ani do váhy 88 kilogramov, duel sa presunie do vyššej poloťažkej divízie. V nej je váhový limit 93 kilogramov.

Informáciu o definitívnej zmene váhy uviedol novinár Kevin Lole z Yahoo Sports a správu potvrdil tiež Vettori. 28-ročný Talian sa prihovoril fanúšikom na sociálnych sieťach.