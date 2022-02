Najvyššie ambície. Mám na to dosiahnuť na titul Oktagonu, tvrdí Christian Eckerlin

Po chorobe späť do formy

35-ročný bojovník bol začiatkom roka pozitívne testovaný na COVID-19. V súčasnej chvíli sa postupne dostáva späť do plného tréningového procesu.

Čo sa týka ďalšieho zápasu Eckerlin hovorí o túžbe bojovať v aprílovom termíne.

„Začiatkom roka som prekonal koronavírus. Po druhýkrát. Snažil som sa trénovať, aby som bol pripravený na február, ale kvôli korone to nevyšlo. Naviac stále sú obmedzené kapacity turnajov, čo znamená, že sa z podujatia presúvajú z veľkých miest do menších arén.

Prečo by som mal nastupovať za polovičnú výplatu v malej hale, keď je veľká pravdepodobnosť, že by som mohol neskôr nastúpiť vo veľkej aréne za normálne peniaze?

Plus potom, čo som dostal koronu po druhýkrát, tak mi bude ešte chvíľu trvať, než sa formou dostanem na svoj výkonnostný vrchol. Dúfam, že teda v apríli v plnej hale by to mohlo vyjsť,“ povedal zástupca frankfurtského tímu MMA Team Spirit.