Slováci získali bod proti vicemajstrom sveta. Definitívne však prišli o MS

Lukáš Haraslín, strelec druhého slovenského gólu: "Bol to fyzicky náročný zápas. Tak ako v Rusku sme ukázali srdiečko a charakter, bojovali sme. Škoda, že sme neudržali víťazstvo. Dali sme však do toho všetko. Pri mojom góle som videl, že Chorváti trochu prepadli, zostal som sám na zadnej tyči. Zobral som to na seba a padlo to tam."

Marek Rodák, brankár SR: "Na tomto rozmočenom teréne sa ťažko chytala každá lopta. Mohlo sa to skončiť pre nás lepšie, aj horšie. Luka Modrič to pri priamom kope trafil pomedzi dvoch našich hráčov. Získali sme cenný bod. Odohrali sme veľmi dobrý zápas, každý nechal na ihrisku všetko."

Ladislav Almási: útočník SR: "Myslím si, že to bol ťažký zápas. Najmä terén, veď pršalo celý deň. Som rád, za asistenciu. Boli sme vyrovnaným súperom Chorvátom, ktorí boli favorit a sú vicemajstri sveta. Zvádzal som tam ťažké súboje, ale hodnotiť sa nebudem, to nech robia iní. Som rád, že máme bod."

Ivan Schranz, krídelník SR: "Marek dal výborný center do priestoru, kde to majú obrancovia aj brankár ťažké. Ja už som to mal ľahké, dal som tam hlavu. Bola to veľká radosť. S Lacom sa mi vpredu hralo dobre, je vysoký útočník, dokáže podržať lopty. Má za sebou skvelý zápas, verím, že bude takto pokračovať aj ďalej. Myslím si, že dnes sme mohli aj vyhrať, ale treba rešpektovať aj súpera. Bod s vicemajstrom sveta z vonku by sme brali."

Štefan Tarkovič, tréner SR: "Čakali sme presne takýto zápas. Vedeli sme, že Chorváti budú hrať ešte dôraznejšie ako u nás. Treba vyzdvihnúť našich hráčov, ukázali charakter a bojovali za Slovensko. Podľa mňa sme nešťastne remizovali. Almási má veľmi dobré veci, podal dobrý výkon, vedeli sme sa o neho oprieť aj v útočnej aj prechodovej fáze. Bol prínosom. Šance súpera sme ustáli vďaka dobrým výkonom obrancov a brankára.