Tarkovič skončí, myslí si bývalý útočník. Nástupcov však veľa nevidí

Prehrali Slováci boj o postup v šestnástkach súperov? Príde už teraz k zmenám v zostave? A pôjde o jeden z posledných zápasov trénera Štefana Tarkoviča? Odpovedá bývalý ligový útočník, dnes tréner rakúskeho Neusiedl am See a reportér TV Markíza Marián TOMČÁK .

Marián Tomčák, tréner rakúskeho SC Neusiedl am See 1919. (Autor: archív MT)

Je už kvalifikácia MS 2022 pre Slovensko stratená?

Reálne áno. Iste, matematicky to ešte stále nejako vychádza, ale prakticky tá šanca už nie je žiadna.

Kedy sme o prišli o účasť na MS v Katare?

Rozhodli najmä zbabrané výsledky s tými slabšími, myslím remízy s Cyprom (0:0) a Maltou (2:2) hneď v úvode. To, že sme prehrali doma s Chorvátskom, nie je žiadne prekvapenie, je to súper na inej kvalitatívnej úrovni. Ale s bodmi, ktoré sme mohli a mali získať, by sme ešte teraz boli v hre o postup.

Kvalifikácia je príznačná v tom, že každý nevydarený výsledok je na konci cítiť. V lige máte počas tridsiatich zápasov šancu na reparát, ale v kvalifikácii taká možnosť nie je.