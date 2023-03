Mužstvo za pol miliardy nefunguje. V Lige majstrov má ťažkú úlohu

V zlej situácii je aj belgický FC Bruggy, ktorý ide do zápasu na pôde Benficy Lisabon po domácej prehre 0:2. Oba duely sú na programe v utorok o 21.00 SEČ.

BRATISLAVA. Borussia Dortmund má dobrú príležitosť na návrat do štvrťfinále Ligy majstrov po dvoch rokoch. Do osemfinálovej odvety na pôde Chelsea ide za stavu 1:0, pričom jej súper sa herne aj výsledkovo trápi.

V Borussii patrí k ťahúňom tímu spolu s Marcom Reusom i Matsom Hummelsom a podľa expertov spája mladé talenty so skúseným jadrom tímu.

"The Blues" prežívajú kritické obdobie. Tento rok vyhrali vo všetkých súťažiach len dva z dvanástich duelov a vsietili len päť gólov.

"Musíme ukázať charakter a pokúsiť sa vrátiť do boja. Pre každého v klube je to veľká výzva, no hráči budú v budúcnosti čeliť ešte väčším.

V živote i v športe. Dôležité je tvrdo pracovať a držať pokope," uviedol pre AP tréner belgického klubu Scott Parker.

Benfica má šancu postúpiť do štvrťfinále druhýkrát za sebou po vyše 50 rokoch. V portugalskej najvyššej súťaži vedie o osem bodov pred Portom a doma prehrala v Lige majstrov od roku 2020 len s Bayernom a Liverpoolom.

Z predošlých 24 domácich zápasov v Európe prehrala len tri. Naposledy však vypadla v osemfinále LM práve po triumfe v úvodnom zápase - v sezóne 2016/17 prehrala odvetu na trávniku Borussie Dortmund 0:4 a celkovo 1:4.