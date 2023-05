Kto vyhrá Cenu Jacka Adamsa? V hre je aj tréner Tatara

NEW YORK. Hokejoví tréneri Dave Hakstol zo Seattlu, Jim Montgomery z Bostonu a Lindy Ruff z New Jersey sa dostali do záverečnej nominácie na zisk trénerskej Ceny Jacka Adamsa.

Ocenenie sa každoročne udeľuje trénerovi NHL, ktorý najviac prispel k úspechu svojho tímu. Víťaza vyhlásia v rámci udeľovania cien 26. júna v Bridgestone Arene v Nashville.

Päťdesiatštyriročný Hakstol je finalista ocenenia prvýkrát. V ročníku 2022/23 doviedol Seattle Kraken v ich druhej profiligovej sezóne k účasti v play off o Stanleyho pohár.