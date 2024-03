Hrdosť a smútok. Reprezentačný tréner boxerov reaguje na olympijskú kvalifikáciu

Aké to je skončiť tesne pred bránami olympiády, vie reprezentačný tréner veľmi dobre. Sám si totiž podobnou cestou prešiel pred šestnástimi rokmi.

"Celá kvalifikácia je šialená, aby v jednom z najväčších svetových športov bolo pre účasť na OH tak málo miesteniek, ale žiaľ je to tak. Bolí ma to dvojnásobne, pretože rovnakým spôsobom som o účasť na OH 2008 prišiel ja ako športovec, keď mi rovnako na účasť nestačil po troch výhrach postup do semifinále a teraz sa stalo to isté s mojou boxerkou, ktorá dala do prípravy všetko a vyrovnala sa tu svetovej špičke.

Neviem, čo nás v tomto športovom živote ešte čaká, neviem koľko takýchto jaziev na športovej duši ešte unesiem, ani koľko úspechov ešte so svojimi boxermi vybojujem, ale jedno viem isto - že sme dali do toho maximum," uzavrel Pavol Hlavačka.