FNC 4: Totálna šikana v ringu. "Monster" Kníže Rytmusovi nič nedaroval

TRNAVA. Petr "Monster" Kníže v hlavnom zápase turnaja Fight Night Challenge 4 nenechal nič na náhodu a jasne zdolal rapera Patrika "Rytmusa" Vrbovského.

Česká legenda si pripísala dominantné víťazstvo na body.

"Je to blázon. Na to, že je je to amatérsky športovec, hlavu ma betónovú ako ja. Klobúk dole pred ním," nech sa počuť Kníže po zápase.