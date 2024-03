VIDEO: Perfektný výkon bývalého šampióna. Anthony Joshua knokautoval Ngannoua

VIDEO: Anthony Joshua vs. Francis Ngannou (knokaut)

RIJÁD. To, čo sa nepodarilo hviezdnemu Tysonovi Furymu, dokázal jeho nemenej známy krajan. A to vo veľkom štýle.

"Je to tak ako to je. Keď som videl jeho zápas s Furym, tak som si povedal, do čerta, ten chlap vie boxovať. A ani táto prehra neuberá nič na jeho kvalitách," povedal Joshua po zápase.