Bojuje o miestenku do Paríža. Boxer Csemez vstúpil do turnaja v Taliansku úspešne

Do bojov o miestenky na OH v Paríži sa v nasledujúcich dňoch turnaja zapoja aj ďalší Slováci. V ženskej kategórii do 60 kg sa predstaví Miroslava Jedináková a do 66 kg Jessica Triebeľová.

Medzi mužmi má Slovensko v súťaži okrem Csemeza aj trio Viliam Tankó (63,5 kg), Ladislav Horváth (71 kg), Joseph Kostúr (92 kg).

Na turnaji sa súťaží v 13 hmotnostných kategóriách (7 muži a 6 ženy), pričom z každej postúpia do Paríža traja, resp. štyria boxeri.

Neúspešní reprezentanti budú mať k dispozícii posledný kvalifikačný turnaj v Bangkoku (23. mája - 3. júna).