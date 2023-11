Kapustová ukázala svoju silnú stránku, biatlonistky dlho bojovali o výborný výsledok

Svetový pohár v biatlone - Östersund Štafeta žien - 4x6 km:

1. Nórsko 1:18:48 h (0+9) 2. Švédsko +41,6 s (1+9) 3. Nemecko +47,9 (0+4) 4. Švajčiarsko +2:19,9 (0+10) 5. Francúzsko +2:23,4 (1+10) 13. Slovensko +6:42,2 (0+6)

ÖSTERSUND. Na olympijských hrách aj Svetových pohároch už bojovali o najvyššie priečky. V minulosti dosiahli výnimočné úspechy. Biatlonová štafeta žien v minulosti dokázala na svetovej úrovni dosiahnuť výborné výsledky. Program, výsledky a kalendár - Svetový pohár v biatlone 2023/2024 Slovenský biatlon však prechádza generačnou výmenou a do tejto sezóny nastúpil výrazne omladený tím. Líderkami sú 23-ročné sestry Remeňové a v Östersunde dokonca musela do štafety nastúpiť aj 20-ročná juniorka Ema Kapustová, pre ktorú to bola premiéra vo Svetovom pohári.

Slovenky prvýkrát nastúpili v novom zložení. Ako sa dokážu popasovať v ostrej konkurencii bolo veľkou neznámou.

Zloženie štafiet Nórsko: Johansenová, Arnekleivová, Knottenová, Tandrevoldová

Švédsko: Magnussonová, Perssonová, E. Öbergová, H. Öbergová Nemecko: Hettichová-Walzová, Schneiderová, Voigtová, Preussová Švajčiarsko: E. Gasparinová, Basergaová, A. Gasparinová, Häckiová-Grossová Francúzsko: Jeanmonotová, Chevalierová, Braisazová-Bouchetová, Simonová Slovensko: M. Remeňová, Z. Remeňová, Kapustová, Machyniaková

Öbergová nezvládla rozhodujúcu streľbu V uplynulej sezóne aj so sestrami Fialkovými napríklad bolo maximom Sloveniek vo Svetovom pohári 11. priečka. Celú sezónu sa pohybovali v rozpätí 11. až 15. priečky. V najlepšej desiatke bola naposledy ženská štafeta na MS 2019 ešte s Anastasiou Kuzminovou aj Teréziou Poliakovou. Vtedy skončili Slovenky na šiestom mieste. Do novej sezóny je zrejmé, že Slovenky o najvyššie priečky bojovať nebudú. I tak v Östersunde podali sympatický výkon.

Nórska biatlonistka Karoline Offigstad Knottenová sa teší z víťazstva v štafete. (Autor: Tlačová agentúra SR/AP)

V porovnaní so súperkami mali oveľa lepšiu streľbu, keď absolvovali celé preteky bez trestného kola a len so šiestimi dobíjaniami, no veľmi strácali v behu. Nakoniec obsadili 13. miesto. Z víťazstva sa tešili Nórky, keď poslednú streleckú položku zvládla veľmi dobre Ingrid Landmark Tandrevoldová a predstihla dovtedy vedúce Švédky. Práve poslednú streľbu nezvládla Hana Öbergová, keď prvé štyri výstreli netrafili ani jeden terč a musela bežať trestný okruh. Celkovo na poslednom úseku stratila Švédka na Tandrevoldovú celú minútu. Tretie finišovali Nemky. Smolu mali české biatlonistky. Po dvoch úsekoch boli senzačne na 2. priečke. Potom však prišli zaváhania Markéty Davidovej a Lucie Charvátovej a klesli na 6. miesto.

Vyborný debut Kapustovej Slovenskú štafetu rozbehla Mária Remeňová na desiatej priečke. Bolo to najlepší úsek, keď za súperkami nemala veľkú stratu. Jej sestra Zuzana odovzdávala na 13. priečke. Odstup na súperky sa síce natiahol, no stále to bolo solídne umiestnenie aj s dobrými výkonmi na strelnici. Na tretí úsek vybehla Ema Kapustová, ktorá patrí medzi najväčšie nádeje slovenského biatlonu. „Za túto možnosť som veľmi rada. Je to pre mňa obrovská motivácia. Svetový pohár pre mňa nie je prioritou, ale keď ste tu, nemôžete si dovoliť podávať podpriemerné výkony. Musíte vydať zo seba maximum. Sama som zvedavá, aké to bude,“ hovorila Kapustová pred pretekmi pre RTVS.

Ema Kapustová. (Autor: slovenskybiatlon.sk)

A Kapustová predviedla výborný výkon. Predviedla dve rýchle strelecké položky. Na súperky však strácala bežecky. Tu sa najviac prejavil vekový rozdiel. Podarilo sa jej udržať 13. priečku. Júlia Machyniaková mala najlepšiu streľbu zo slovenského kvarteta. Nemusela ani raz dobíjať a udržala 13. priečku. Dobehla s viac ako šesťminútovou stratou na Nórky. Slovenky predstihli päť družstiev. Zaostávali po bežeckej stránke. Je to porovnateľný výsledok s tým, čo dosahovali v uplynulej sezóne. No vzhľadom na to, že v tíme už nie sú sestry Fialkové, je to príjemné prekvapenie.