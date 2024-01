Slovenky museli z trate stiahnuť, z výhry sa teší dominatné Francúzsko

Druhé finišovali Nórky so stratou 9,3 sekundy a tretie boli Švédky (+33,5 s).

Linn Perssonová to potvrdila, držala sa vpredu a napriek dvom dobíjaniam držala svoj tím na najvyššej priečke.

Poľky prekvapujúco viedli po prvej položke, no na druhej zaváhali a do čela sa dostali Francúzky.

Sophie Chauveauová navýšila náskok o tri sekundy pred Hannou Öbergovou a vyšla jej aj lepšia položka na strelnici. Švédka musela ísť na trestné kolo a klesla na tretie miesto.

Na druhé sa posunuli Nórky, ale ich strata na Francúzsko bola viac ako pol minúty. Chauveauová musela v stoji trikrát dobíjať, no šancu nevyužila Karoline Offigstad Knottenová, ktorá minula dvakrát a jej manko bola naďalej takmer polminútové.

H. Öbergová držala priebežné tretie miesto. Simonová chcela v záverečnom kole potvrdiť formu a víťazstvo zo sobotňajšej stíhačky.

Celkom úspešne sa jej to darilo až do záverečnej položky v stoji, kde trikrát minula a dala príležitosť Tandrevoldovej. Tá strácala už len dvanásť sekúnd. Obhajkyňa veľkého glóbusu to však na trati zvládla a priviedla Francúzsko k triumfu.