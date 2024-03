Súrodenecké duo ovládlo posledný šprint, Slováci opäť zlyhali na strelnici

Johannes Thingnes Bö nenašiel v pretekoch súpera, keď vyčistil všetkých desať terčov a v cieli mal náskok 1:02,7 min pred Talianom Tommasom Giacomelom, ktorý minul raz.

Tarjei Bö urobil taktiež jednu chybu a stratil 1:04,2. Mladší z bratov Böovcov si pred dvoma záverečnými pretekmi upevnil žltý dres, v sezóne SP zaznamenal šieste prvenstvo.

Na štart sa postavila aj dvojica Slovákov. Tomáš Sklenárik minul v ľahu jeden terč a v stoji tri a obsadil 80. pozíciu s mankom 4:44,8.

Damián Cesnek s bilanciou 2+2 prišiel do cieľa na 94. mieste so stratou 5:49,1. Ani jeden z nich nepostúpil do stíhacích pretekov.