Bátovská Fialková vynechá nasledujúcu sezónu. Je to pre mňa veľká zmena, hovorí

Odmalička som športovec a navždy ním zostanem, len si teraz musím upraviť režim. Budem ďalej športovať. Inak by to chýbalo mne i telu."

"Bolo to dosť ťažké, je to pre mňa veľká zmena. Málo tréningu, aj mi to trochu chýba. Nebolo mi dobre, tak som musela pohyb dávkovať s rozumom.

Či budem mať chuť, energiu a motiváciu na pokračovanie kariéry a to najdôležitejšie, či budem mať ešte podmienky na to, aby som sa vrátila,“ komentovala trojnásobná olympionička.

"Nateraz ide o prerušenie kariéry. Či sa do vrcholového športu vrátim alebo nie, na to však neviem dať definitívnu odpoveď.

"Zatiaľ len pozitívne. Aké iné by aj mohli byť! Pre nás s Milošom je to dar a aj pre celú moju rodinu. My sa z toho veľmi tešíme a som rada, keď tento pocit so mnou zdieľajú aj moji fanúšikovia.

Robila som pre nich, čo som mohla v mojej športovej kariére, takže si vážim, ako ma ďalej podporujú v ďalšom živote,“ dodala Paulína Bátovská Fialková, ktorá pod piatimi kruhmi aj na MS mala na dosah aj cenné kovy, no napokon zostala bez nich.