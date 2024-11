Majú pred sebou vysoký cieľ. Ideme sa pokúsiť o malý zázrak, vraví biatlonový šéf

V Kontiolahti by to mali byť v individuálnych súťažiach Tomáš Sklenárik a junior Jakub Borguľa.

Slovensko malo pritom štyroch mužov na posledných piatich olympijských hrách. Ak by sa to podarilo aj teraz, bolo by to obrovské prekvapenie.

„Ideme sa pokúsiť o malý zázrak. Najviac bodov sa dá do hodnotenia získať v individuálnych pretekoch. Ale vo Svetovom pohári budú štartovať iba dvaja muži. Na olympijské hry môže postaviť štafetu dvadsať najlepších krajín. Bude to veľmi náročné. Možno nereálne, ale ideme sa o to aspoň pokúsiť,“ vraví Vozár.

Nová generácie ešte nikdy nebodovala

Hlavná časť olympijskej kvalifikácie sa skončí po tejto sezóne. Prvých dvadsať krajín dostane minimálne po štyri miestenky a bude môcť štartovať v štafetách.

Stránka slovenskybiatlon.sk urobila akúsi simuláciu sezóny. Čo by museli muži dosiahnuť, aby sa im na olympijské hry podarilo postúpiť vo štvorici.

„Naši pretekári ako Sklenárik, Cesnek či Borguľa by museli za zimu spolu nazbierať zhruba 300 bodov do individuálneho rebríčka Svetového pohára, nikdy neskončiť za 80. miestom a nesmeli by sme vynechať žiadnu štafetu.