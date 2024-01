Sklenárikov beh a moja streľba, boli by sme v prvej šestke, pousmial sa Kazár

BRATISLAVA. Keď prišiel po svojom výkone na rozhovor, nebol si vôbec istý, či sa predstaví v stíhacích pretekoch. Program, výsledky a nominácia Slovenska na ME v biatlone 2024 Tomáš Sklenárik ako jediný zo šestice Slovákov napokon postúpil do sobotnej stíhačky na ME v Osrblí v biatlone. Fanúšikov v stredisku veľmi potešil. Revúcky rodák tŕpol až do konca, po odbehnutí všetkých pretekárov mu patrilo 56. miesto so stratou dvoch minút na Francúza Antonina Guigonnata.

Sklenárik začal šprint veľmi dobre. Na prvom medzičase po 1,2 kilometroch bol dvanásty. Problém prišiel na strelnici, kde urobil v ležke tri chyby a prepadol sa do ôsmej desiatky.

Zlepšený beh Ešte na poslednom medzičase na 7,8 kilometra mu patrilo 64. miesto, no napokon to vytiahol do postupovej skupiny. “Škoda tej streľby, bežecky sme to s trénerom dobre pripravili. Táto ľadová trať mi trochu nevyhovovala, ale snažil som sa bojovať až do cieľa,” povedal Sklenárik po pretekoch.

Chyby na strelnici pripisoval vetru, ktorý fúkal zľava. “Na nástrele mi fúkalo celkom podobne, tak som to nechal tak. Pravdepodobne bol vietor silnejší a nestihol som reagovať,” doplnil. Aj keď bol bežecky zo začiatku v popredí, na poslednom úseku zmazal ešte dvadsať sekúnd a tretie kolo zašiel v priemere dve minúty na kilometer.

Tomáš Sklenárik na ME v biatlone 2024. (Autor: Soňa Niková/Slovenský biatlon)

“Trvalo mi, kým sa trochu rozbehnem, nevyhovovalo mi to veľmi. Mám problémy s holeňami, čiže mi to robilo komplikácie,” reagoval na zlepšený beh. V stíhačke skúsi zabojovať o čo najlepší výsledok a štartovať by mal aj v miešanej štafete v nedeľu.

Lepšia streľba, výsledok nepotešil Z ďalších Slovákov sa predstavil aj Damián Cesnek. Pred pretekmi mal na sebe psychickú záťaž z vytrvalostných pretekov, v ktorých urobil až sedem chýb. Teraz sa jeho streľba výrazne zlepšila, urobil po jednej chybe na oboch položkách. Ani to však nestačilo na to, aby sa prebojoval do stíhačky. Obsadil 80. miesto. “Chcel som ísť čistú streľbu. Bohužiaľ, spravil som dve chyby, nie je to nič hrozné, no dalo sa ísť lepšie. Celkový výsledok je lepší ako predvčerom. Bežecky sa mi išlo dobre, fanúšikovia super povzbudzovali. Chcel som ísť do stíhačky, no to sa mi nepodarí, čiže sklamanie tam je,” reagoval Cesnek. Cesnekovi strpčoval individuálne preteky aj čerstvo napadnutý sneh. Tým, že štartoval v prvej skupine s číslom osem, ešte nebol roztlačený.

“Tým, že som šiel v prvej skupiny, lyže tlačili ten sneh, keďže bol čerstvý. Robilo sa z toho mydlo. Potom to bolo už lepšie, no podmienky neboli jednoduché,” povedal v stredu pre RTVS Cesnek. Teraz zhodnotil, že sa mu išlo oveľa lepšie. “Podmienky boli lepšie. Tým, že som šiel v stredu v prvej skupine, tak to bolo ťažké roztláčať ten sneh. Lepšie to bolo aj z pohľadu snehu aj fanúšikov. Bolo to aj kratšie,” povedal.

Damián Cesnek v šprinte na ME v biatlone 2024. (Autor: Soňa Niková/Slovenský biatlon)

Pociťuje, že aj na ME je konkurencia veľká. “Vidíme, že Nóri kraľujú aj tu. To ale nemôže byť výhovorka, musíme makať a verím, že o pár rokov budeme pretekať v stíhačkách pravidelne,” dodal Cesnek. Mladí sú výborní Na štarte šprintu bol aj jeden z biatlonových veteránov Matej Kazár. Štyridsaťročný pretekár išiel naposledy individuálne preteky 2. marca 2023 v českom Novom Meste na Morave. V šprinte obsadil 88. miesto.