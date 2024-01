Skúsený Francúz zaskočil nórskych favoritov, zo Slovákov najlepší Sklenárik

Zo šestice domácich reprezentantov bol najlepší Tomáš Sklenárik, ktorý obsadil 56. miesto s mankom 2:07,9 minúty na víťaza a ako jediný zo Slovákov postúpil do sobotňajšej stíhačky.

Druhý skončil Nór Johan-Olav Botn so stratou 14,5 sekundy a bronz získal jeho krajan Isak Frey (+16,7 s).

OSRBLIE. Francúzsky biatlonista Antonin Guigonnat získal zlato v šprinte na ME v Osrblí. V piatkových pretekoch predviedol čistú streľbu a triumfoval časom 22:51,9 minúty.

V Národnom biatlonovom centre panovalo v piatok slnečné počasie so slabým vetrom. Podložka, ktorá v noci primrzla, bola rýchla, čo vyhovovalo najmä dobrým bežcom a mohli tak stiahnuť aj prípadné chyby na strelnici.

Fotogaléria zo šprintových pretekov mužov na ME v Osrblí (biatlon)

Na stojke vybuchol Sörum, ktorý pred prvou ranou až trikrát zmenil polohu, potom dvakrát minul a zaradil sa na piate miesto. Rastorgujevs si odpálil titul poslednou ranou, no bojoval o ďalšie medaily.

Ako prvý zvládol čisto obe položky ďalší pretekár s bohatými skúsenosťami zo Svetového pohára Guigonnat a do cieľa prišiel s náskokom až 36 sekúnd pred Nórom Matsom Överbym, ktorý minul jeden terč.

Nakoniec sa do nej tesne zmestil na 56. priečke. Ostatní Slováci už nie.

Na stojke minul tretí terč a do konca tŕpol, či sa dostane medzi 60-tku najlepších, ktorí postúpili do sobotňajšej stíhačky (11.00 h).

Z domácich pretekárov vyštartoval ako prvý Sklenárik, ktorý išiel v prvom kole s malou stratou iba 11 sekúnd, no na ležke spravil tri chyby a pripravil sa o lepší výsledok.

Medzi medailistov sa dostal Frey so štartovým číslom 74, s jednou chybou na strelnici stratil 16,7 sekundy. Rastorgujevs bol štvrtý a Sörum piaty.

Do hry o medaily prehovoril ešte Talian Daniele Cappellari, ktorý po stojke strácal na Guigonnata 17,2 sekundy, no v záverečnom kole stratil.

Guigonnatov čas 22:51,9 minúty už nikto neohrozil a skúsený Francúz získal zlato. Botn síce v poslednom kole poriadne pridal, no stiahol iba desať sekúnd.

Veterán Matej Kazár, ktorý už dávnejšie ukončil aktívnu kariéru a štartuje len príležitostne, predviedol čistú streľbu, no bežecky mu to nešlo a skončil na 84. mieste (+3:04,4 min).

Dúfam, že stíhačka by sa mohla podariť a skúsim zabojovať zajtra," povedal po svojom dojazde do cieľa pre TASR Sklenárik.

"Škoda tej streľby, pretože si myslím, že sme to s trénerom bežecky pripravili dobre. Ľadová trať mi trošku nevyhovovala, ale snažil som sa bojovať až do cieľa.

"Chcel som ísť čistú streľbu, bohužiaľ to bolo 1+1. Nie je to nič hrozné, ale samozrejme, že to išlo aj lepšie.

No celkovo je to lepší výsledok ako vo vytrvalostných pretekoch," povedal Cesnek.