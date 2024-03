Úspešnú biatlonistku vychovali fanatici v zakliatej doline. Kapustová hýbe Revúcou

Naša snaha bola vychovať niekoho, kto by postúpil až na olympijské hry. Podarilo sa to mojej neteri Martine Chrapánovej, ktorá reprezentovala Slovensko v Soči 2014,“ povedal Milan.

Nikdy sme žiadnemu žiačikovi nepovedali, že ho nezoberieme. Boli by sme radi, ak by prišli noví ľudia. Nejaké deti síce prišli, ale keď videli, ako musia pracovať, tak za dva-tri dni neprišli na tréning. Pritom sme robili iba rozcvičky,“ pokračoval.

Rozobrali aj štadión

Problém vidí aj v prístupe rodičov.

„Robili sme veľký nábor, niektoré deti by aj chceli robiť biatlon, ale rodičia im to zakázali. Vraj je to náročné na čas a odmietli deti voziť a chodiť s nimi na rôzne súťaže. Je veľký problém pozháňať deti.

Mal som aj šikovné deti, s ktorými som si myslel, že to bude fungovať ďalej, ale bohužiaľ rodičia na to nemali čas a prihlásili ich do školy na krúžky. My začíname trénovať okolo tretej hodiny poobede.

Mladšie deti okolo desať rokov musia rodičia priviezť do klubu. Odtiaľ ich už my zoberieme. Pre mňa osobne sa teraz veľmi zle pracuje,“ povzdychol si šesťdesiatsedemročný Dušan.

V Revúcej pritom nefunguje žiadny iný športový klub. „Hádzaná tu kedysi bola, ale rozpadlo sa to. Ligový volejbal sa takisto rozpadol. Hokejový štadión rozobrali,“ pokračoval.