Je z inej planéty? Zdolať ho je neriešiteľný rébus. Bö chce vyhrať všetko

BRATISLAVA. „Nechápal som to. Zrazu som ho v poslednom kole videl pred sebou. Bol som unavený. A keď som prišiel do cieľa, bol som tam jediný. Nikto iný nebol predo mnou,“ nechápal Johannes Thingnes Bö.

Pri súčasnej forme mu nik zo súperov nestačí.

„A to nám ešte ponúkol slušnú šancu (Bö mal 2 trestné minúty - pozn.red). Lenže aj keby som poslednú položku dal na nulu, nestačilo by to naňho,“ vravel pre NRK jeho krajan Sturla Holm Lägreid. Nakoniec bral striebro.

Neriešiteľný rébus

Na majstrovstvách sveta má Johannes Thingnes Bö neuveriteľnú sériu.

Preteky miešaných štafiet – zlato.

Rýchlostné preteky – zlato.

Stíhacie preteky – zlato.

Vytrvalostné preteky – zlato.

Preteky miešaných dvojíc. Bolo to napínavé. Na poslednom úseku musel Bö po prvej streľbe bežať trestný okruh, ale výsledok to nezmenilo. S Marte Olsbuovou Röisenadlovou získali zlato.

O titule sa rozhodovalo na poslednej streleckej položke. Rakúšan aj Talian robili, čo mohli, ale Bö terče vybielil za 18 sekúnd. Bežne trvá strelecká položka okolo 25 až 30 sekúnd.