Ciele boli reálne, no Slováci od nich ďaleko. Fialková: Treba si povedať, kde je chyba

Bola to pre mňa zmena a tiež veľká výzva. Bola som veľmi rada, keď ma RTVS oslovila s touto ponukou, pretože biatlonu som sa venovala celý život a myslím si, že mám k tomu čo povedať.

Divákom som ponúkla môj pohľad na vrcholový šport a oni musia zhodnotiť, či to bolo prínosné. Veľmi ma to bavilo a rada by som v tom pokračovala aj ďalej, ak by bola podobná možnosť.