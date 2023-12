Nóri deklasovali konkurenciu. Prvý triumf v sezóne dosiahol Johannes Bö

Stíhacie preteky mužov na 12,5 km:

S odstupom 22,6 s prišiel do cieľa jeho krajan Johannes Dale-Skjevdal, nórsku dominanciu potvrdil tretím miestom Tarjei Bö, ktorý sa dostal na čelo priebežného poradia seriálu.

Do vedenia sa dostal po tretej položke a na trati mu nechýbala ani rýchlosť. Víťazstvo si bez problémov postrážil a záver bol najmä o súboji o 2. miesto. Ten napokon dopadol lepšie pre Dale-Skjevdala, ktorý prišiel do cieľa s 5-sekundovým náskokom na Tarjeia Böa.

"Som späť a je to dobrý pocit. Cítil som, že mám energiu na to, aby som dosiahol na pódium," uviedol J. T. Bö po dojazde do cieľa.

Slovenskí reprezentanti v stíhacích pretekoch neštartovali. Z piatkového šprintu sa do nich prebojovalo 60 najlepších biatlonistov.