Bezpečnostný manažér: Pyrotechnika? Nevieme tomu zabrániť. Majú svoje triky

Bezpečnostným manažérom vo futbale je osemnásť rokov. Má skúsenosti nielen z českej ligy, kde pracuje na tejto pozícii v Sigme Olomouc, ale zabezpečoval aj viacero zápasov českej reprezentácie či stretnutí Zlína v európskych pohároch. MILAN ZAPLETAL hodnotí aj udalosti z nedeľňajšieho derby Trnava - Slovan. Ako vyzerá zabezpečenie rizikového futbalového zápasu? Najdôležitejšia je úzka spolupráca s políciou, pretože je to autorita, ktorá má vyššie právomoci, ako usporiadateľská služba. Nastavenie toho opatrenia spolu s políciou je základom. V Olomouci máme s políciou nadštandardné vzťahy. Dôležitá je aj kvalita a počet usporiadateľov, aby k svojej práci pristupovali zodpovedne a robili to, čo majú. Aby sa nestávalo to, čo v minulosti, že niektorí si mysleli, že sa idú na štadión tiež trochu pobiť. Tak to nie je.

Musíme byť profesionáli a násiliu predchádzať. Je to veľmi o prístupe a o psychológii ľudí. Vlani sme hostili finále Českého pohára medzi Baníkom Ostrava a Slaviou Praha a čakali sme veľké problémy. Vďaka dobrej spolupráci a nastaveniu s políciou sa nám podarilo predísť problémom. Pred skončením zápasu hrozilo, že sa oba tábory môžu do seba pustiť, tak ťažkoodenci boli bližšie k hracej ploche, pretože môžu, a boli pripravení, ak by niekto mal tendenciu vstúpiť na hraciu plochu, aby si to rozmyslel.

Dôležité je aj vybavenie štadiónu mechanickými zábranami, zábradliami a tiež kamerovým systémom, aby sme aj my včas vedeli, čo sa deje v útrobách štadiónu a mohli sme na to včas reagovať. Je to o komunikácii a vedieť, čo sa kde deje. Musia členovia usporiadateľskej služby podstupovať nejaký tréning, nejakú prípravu? V Česku nemáme zákon, ktorý by upravoval, aby usporiadatelia museli prejsť nejakými skúškami ako je to napríklad v Anglicku alebo v zahraničných ligách. Hovorí sa o tom dokola a je správne, aby to bolo upravené. Ak nie sú ľudia pripravení a vycvičení, môžu napáchať viac škody ako úžitku. Napríklad sa nám stalo, že priaznivci Baníku Ostrava hodili tričko s ich vlastným logom k hracej ploche a člen usporiadateľskej služby si myslel, že sa tam len tak váľa a odkopol ho bokom. To fanúšikov rozhnevalo a chceli to ísť riešiť. Preto musia títo ľudia vedieť, čo majú robiť a čo nie. Nastavenie usporiadateľov je veľmi dôležité. Pred sezónou ich pravidelne školíme.