Dvanásťnásobný slovenský majster hľadal novú výzvu. K domácej súťaži pridal aj chorvátsku ligu

Funkcionári Apolla sa po novom pôsobisku začali pozerať už v minulej sezóne, keď sa do Interligy prihlásili iba tri tímy.

Potom prišla ponuka z chorvátskej ligy. Tým, že máme skúsenosti z Interligy, ktorá pred covidom fungovala v podobnom systéme, ako bude fungovať ich liga, tak to bola pre nás viac-menej jasná voľba,“ približuje rozhodovanie hrajúci manažér Apolla Martin Brunegraf.

Pretože klub dlhé roky hrá paralelne v dvoch súťažiach, tak by mali byť hráči pripravení zniesť vyššiu porciu odohraných duelov.

„Počet zápasov je adekvátny. Som presvedčený, že nám to môže iba pomôcť. Hlavným dôvodom bolo zaručiť viac vyrovnaných zápasov, aby sme sa mohli posúvať a zlepšovať,“ potvrdil nám lodivod bratislavského tímu.

V chorvátskej lige to ale Bratislava bude mať v nabitej konkurencii domácich tímov s mužstvami zo Slovinska a Maďarska omnoho náročnejšie. Naviac, keď stále nie je jasné, ako sa presne bude o titul bojovať.

„Uvidíme, ako sa to vyvinie. S Chorvátmi je celkom ťažká komunikácia. Ešte ani nevieme, akým systémom budeme hrať play-off. Či sa vôbec bude hrať, alebo bude iba Final Four. Alebo či bude braný výsledok po základnej časti. Chceme sa umiestniť čo najlepšie. Predpokladám, že Final Four sa podarí a tam chceme postúpiť,“ približuje manažér Apolla.

Pomôcť im majú zahraničné posily

Že to bude náročná úloha, poznali Bratislavčania hneď v prvom kole súťaže, v ktorom nastúpili proti slovinskému celku Kranjski Lisjaki. Tí do hlavného mesta priviezli tím plný zahraničných posíl z latinskej Ameriky.