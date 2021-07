Sedemnásť rokov iba vyhrávali. Hviezdny americký tím senzačne prehral

Americkí basketbalisti získali zlato na ostatných troch OH, pričom v Pekingu 2008, Londýne 2012 ani Riu de Janeiro 2016 neprehrali ani jeden duel.

Pred nedeľou bola ich posledná olympijská prehra ešte na OH 2004 v Aténach v semifinále s tímom Argentíny. Pod piatimi kruhmi zaváhali Američania po dlhých sedemnástich rokoch.

V histórii OH ide len o šiestu prehru tímu USA v 144. stretnutí. V minulosti Američania trikrát prehrali v spomenutých Aténach a raz aj v Soule 1988 a Mníchove 1972. Najlepším strelcom nedeľňajšieho duelu bol vo francúzskom tíme 28-bodový Evan Fournier z klubu zámorskej NBA Boston Celtics. V americkom výbere bol v tomto smere najlepší Jrue Holiday z tímu šampióna NBA Milwaukee Bucks s osemnástimi bodmi.

Francúzi zabrali v tretej štvrtine, vyhrali ju pomerom 25:11 a zápas zavŕšili sériou 16:2. Evan Fournier z Bostonu Celtics ich potiahol 28 bodmi. "Snažil som sa hrať agresívne. Pôsobím v NBA, vďaka čomu som poznal protihráčov. Ukázali sme, ako proti nim treba bojovať," citovala Fourniera agentúra AFP.

V prestížnej zámorskej súťaži, v Utahu Jazz hrá Rudy Gobert: "Tento triumf je skvelý, ale uspokojiť sa môžeme, až keď splníme náš cieľ. Tým je, aby nám na krk zavesili medaily. Všetci na palubovke prispeli do skladačky, či už to bolo košmi, bránením, alebo doskokmi. Naozaj to bol tímový výkon, aký sme si predstavovali, teším sa na pokračovanie turnaja."

"Keď neuspejete, nepociťujete prekvapenie, ale sklamanie. Nerozumiem, prečo každý označuje túto prehru za ´prekvapujúcu´. Je to neúctivé voči Francúzom, navodzuje to dojem, že sme nad nimi mali zvíťaziť o 30 bodov. Oni však majú pekelne dobrý tím," zdôraznil tréner USA Gregg Popovich.