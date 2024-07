Levice spoznali možných súperov v skupine, Prievidza vyzve v kvalifikácii maďarský klub

Patrioti Levice spoznali možných súperov v skupinovej fáze, zaradenie do skupiny bude záležať od ich výsledkov v kvalifikácii Ligy majstrov.

Prievidza sa vracia do Európskeho pohára FIBA po siedmich rokoch, pri poslednej účasti bola úspešná, keď si zahrala nadstavbu tejto súťaže.

"Z viacerých aspektov môžeme byť spokojní so žrebovaním. Alba Fehérvár je tímom, ktorý patrí do špičky maďarského basketbalu, ale verím, že sa s nimi dá určite hrať a je možné aj postúpiť.

Kvalifikácia sa hrá systémom doma-vonku, 24. septembra je na programe zápas v Prievidzi a 27. septembra odveta v Fehérvári.

Ak by sa náhodou zverencom trénera Sašu Jankoviča nepodarilo postúpiť z kvalifikácie, tak ešte existuje šanca na účasť v skupinovej fáze, ak niektorý z neúspešných účastníkov kvalifikácie Ligy majstrov (LM) nevyužije právo účasti v EP FIBA.

Patrioti Levice spoznali tiež prostredníctvom žrebu potenciálnych súperov v skupinovej fáze EP FIBA, všetko bude záležať od ich vystúpenia v kvalifikácii LM v tzv. majstrovskej vetve.

Ak by neuspeli vo štvrťfinále s gruzínskym Kutaisi, tak by boli v J-skupine, v ktorej by vyzvali minuloročného víťaza LM, nemecký Bonn.

Prísť môže aj na opätovné stretnutie s bulharským Botevgradom a skupinu skompletizuje úspešnejší z kvalifikačného dvojzápasu medzi španielskym Bilbaom a litovskou Klaipedou.