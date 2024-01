Dončič sa vrátil po zranení, jeho triple double na výhru nestačilo

Dallas premenil iba 11 zo 40 trojkových pokusov. "Vytvorili sme si jasne strelecké príležitostí, no nepadli nám. A keď hráte proti takémuto súperovi, donúti vás za to zaplatiť," pripustil kouč Dallasu Jason Kidd podľa AP.

Lakers po výsledkovo slabšom období zvíťazili druhýkrát za sebou a držia sa na 10. priečke Západnej konferencie, prvej nad čiarou postupu do play in, o jeden zápas pred Houstonom.

Atlanta zdolala vo vyrovnanej dráme Orlando 106:104. Hostia deväť sekúnd pred koncom vyrovnali na 104:104 zásluhou trojky Paola Banchera.

Tréner Atlanty Quin Snyder si následne nevzal oddychový čas a v poslednom útoku rozhodol dvojkou s klaksónom Dejounte Murray.

"Je to večná debata, ako riešiť podobný moment. Ak by som si vzal time out, súper by mohol prestriedať hráčov a postaviť si obranu, ako chce," vysvetlil svoje rozhodnutie kouč Atlanty, ktorá bojuje o play-off.