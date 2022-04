Philadelphia deklasovala súpera, Paul sa zapísal do histórie play off

NEW YORK. Basketbalisti Phoenixu postúpili do semifinále Západnej konferencie NBA. V šiestom stretnutí 1. kola play off zvíťazili na palubovke New Orleans 115:109 a v sérii uspeli 4:2 na zápasy.

V drese najvyššie nasadeného tímu po základnej časti dal Chris Paul 33 bodov, keď premenil všetkých štrnásť striel z hry. Je to najviac košov bez neúspešného hodu v jednom zápase v histórii vyraďovacej časti.