Je ťažké zdolať Španielov dvakrát za štyri dni, povedal Naglič. Verí, že získal rešpekt

OURENSE. Keď sa basketbaloví fanúšikovia čudovali, akú základnú zostavu vybral tréner Aramis Naglič na domáci zápas so Španielskom, tentokrát boli prekvapení ešte viac.

K tomuto faktoru sa pridali ďalšie a napokon Slovensko druhýkrát neprekvapilo a so Španielskom prehralo väčším rozdielom ako doma 71:84 .

"Asi sme očakávali, že to bude nejaký takýto zápas. Hráči urobili maximum, no nestačilo to," dodal druhý expert Peter Torda.

Najlepším Slovákom na palubovke sa opäť stal Vladimír Brodziansky, ktorý tentokrát nastrieľal 19 bodov, pridal aj päť doskokov a jednu asistenciu.

Ťažkú hlavu po prvom zápase mal smoliar Mário Ihring. V odvete stratil viac ako polovicu lôpt Slovenska, z desiatich pokusov za dva body sa presadil len dvakrát.

Trápili ich zranenia

Okrem Šimona Krajčoviča chýbal Nagličovi aj Jakub Mokráň, ktorý má, okrem Brodzianskeho, skúsenosť so španielskym basketbalom.

Krajčovič si po prvom zápase vyslúžil slová chvály od španielskeho trénera Sergia Scariolu. "Patrí mu najväčší kompliment. Museli sme kvôli nemu meniť obranu, a to bez toho, aby sme ju predtým otestovali. Krajčovič bol takmer nezastaviteľný," vychválil ho.