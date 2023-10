Zo Slovenska neexistuje ľahká cesta, tvrdí Brodziansky. Odporúča Ameriku

BADALONA, BRATISLAVA. Posledné štyri roky vždy ovládol anketu Basketbalista roka na Slovensku. Má stále len 29 rokov, kedysi si zahral v NBA Summer League v drese Clevelandu Cavaliers, neskôr odišiel hrať do najkvalitnejšej európskej ligovej súťaže Ligy Endesa, kde pôsobí aj dnes. VLADIMÍR BRODZIANSKY si oblieka dres Joventutu Badalona, ktorý je po Barcelone, Reale Madrid a Baskonii štvrtým tímom s aspoň 1500 zápasmi v španielskej najvyššej súťaži. Minulý rok okúsil aj tureckú SuperLig, neskôr smerovali jeho kroky do srbského Partizanu Belehrad, s ktorým si zahral aj prestížnu Euroligu.

V súčasnosti patrí medzi kľúčových hráčov Joventutu, je tretí najvyťažovanejší hráč tímu v úvode tejto sezóny. V druhej najprestížnejšej európskej pohárovej súťaži Eurocupe ťahal tím skvelými výkonmi. Teraz si však budú musieť poradiť na pár týždňov bez neho.

V poslednom zápase ste utrpeli zranenie členka, aké je vážne? Momentálne na tom nie som najlepšie. Vyšetrenia potvrdili, že tam je potrhané väzivo v členku, takže pár týždňov zaberie, kým sa to dá dokopy a zahojí. Ako okrem basketbalu radi trávite čas, keďže teraz ho budete mať o niečo viac? Vždy si rád pozriem v televízii basketbal - Euroligu, Eurocup alebo Ligu majstrov. Rád si pozriem aj slovenskú ligu, keď sa mi to časovo podarí. Poznám tam kopu chalanov, takže si ju vždy rád pozriem. Čo sa týka iných športov, tak väčšinou to je futbal alebo tenis, hokej jedine, keď sú nejaké majstrovstvá.

Vladimír Brodziansky v drese Joventutu. (Autor: Instagram/penya1930)

Prejdime teda na basketbal. S tímom Joventutom Badalona neprežívate najlepší štart do sezóny. Na konte máte tri prehry v posledných štyroch zápasoch. Ako hodnotíte úvod ročníka? Určite to nie je najlepší začiatok, mali sme tam zopár zranení. Momentálne som zranený ja a náš rozohrávač (Andrés) Feliz. Plus sme mali nových hráčov a viacerých mladých, takže trvalo trošku všetkých zapracovať. A tie zranenia tomu už vôbec nepomohli. Taký je ale šport. Musíme sa z toho dostať, zomknúť sa.

V rozhovore sa dozviete: S ktorou hviezdou NBA je stále v kontakte?



Čo mu povedal Kyle Kurič?

Akú radu by dal mladým basketbalistom?

Aký má názor na mladé hviezdy Malovca a Rančíka?

Čo musí spraviť Slovensko, aby postúpilo na ME?

V Baladone ste hráčom, ktorý nemá loptu príliš dlho v rukách, v reprezentácii je to však naopak. Na svoju výšku máte veľmi presnú ruku z diaľky. Tréner slovenskej reprezentácie Aramis Naglič povedal, že nie ste síce najatletickejší, ale máte vysoké basketbalové IQ. Súhlasíte s týmto popisom? Asi áno (smiech). Myslím si, že nemám takú atletickú stránku, najmä v porovnaní s moderným basketbalom.

Ja teraz vyslovím štyri mená - Desmond Bane, Matthias Lessort, Kevin Punter, Ante Tomič. Traja z nich sú vaši bývalí spoluhráči, s Tomičom stále hráte. Ktorý z týchto hviezdnych basketbalistov vám dal najviac? To sa ťažko hodnotí. Sú iné typy hráčov, hrajú na iných pozíciách, ale ja som mal Desmonda veľmi rád. Boli sme aj dva roky spolubývajúci na univerzite, strávili sme spolu veľa času.

Ste stále v kontakte? Áno. Občas si voláme, napíšeme si. On nad európskym basketbalom nerozmýšľal? Viem, že taká možnosť bola, ale keďže bol draftovaný (do NBA) v prvom kole, tak táto možnosť ihneď vypadla. NBA je NBA a on je navyše Američan, takže by to preňho nemalo zmysel ísť do Európy. A s jeho kontraktom už vôbec nie (smiech). FOTO: Desmond Bane a Vladimír Brodziansky boli hviezdami univerzity TCU.

(Desmond Bane si oblieka dres Memphisu Grizzliers, v minulej sezóne priemeroval 21,5 bodu, 4 asistencie a 4 doskoky na zápas. V lete podpísal kontrakt na päť rokov v hodnote 207 miliónov dolárov. Slovenský basketbalista však priemeroval v univerzitnej sezóne 2017/18 pätnásť bodov na zápas, zatiaľ čo Bane 12,5 bodu na zápas, pozn. red.) V minulom ročníku ste hrali aj proti Marcovi Gasolovi. Ten pôsobí v Girone, kde má aj vlastnícky podiel, ako si na to spomínate? Spomínam si na to, neviem ale presne, koľko minút hral. On už hrával trošku menej, keďže to bol jeho posledný rok, ale stále mal svoju kvalitu. Okrem iného ste hrali aj proti Kyleovi Kuricovi, naturalizovanému basketbalistovi, ktorý môže reprezentovať Slovensko. Nový prezident SBA Michal Ondruš povedal, že sa ho snažili kontaktovať, ale jeho záujem je de facto nulový. Aký máte vzťah, prípadne rozprávali ste sa s ním o tejto téme?