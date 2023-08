Hráča si vyberám podľa charakteru, tvrdí tréner Slovenska. Nechce sebeckého Američana

Aj vďaka vám sa Slovensko dostalo po rokoch do riadnej kvalifikácie. Záujem o basketbal rastie, do Levíc chodia na zápasy stovky ľudí, cítite tento boom?

Áno, cítime. Škoda, že nepokračujeme už v novembri, keďže ten boom by bol ešte väčší. Je to však dobrý pocit. Záujem o basketbal ide hore a dúfam, že to využijeme najlepším spôsobom.

Kam v trénerskej kariére radíte postup so Slovenskom do kvalifikácie?

Práca v reprezentácii je niečo iné. Je špecifická. Je to teda ťažké porovnať s mojou prácou v tímoch. Ale tento postup by som dal veľmi vysoko, pretože to bolo veľmi emotívne. To, že som tréner slovenského reprezentačného tímu, ma napĺňa hrdosťou. Slovensko si veľmi vážim.