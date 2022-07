Basketbalisti majú nového trénera, je úzko spätý so Slovenskom

Výkonný výbor Slovenskej basketbalovej asociácie (VV SBA) tiež schválil realizačný tím pred začiatkom druhej fázy predkvalifikácie ME 2025.

Naglič je úzko spätý so slovenským basketbalom, ešte z hráčskej kariéry bol súčasťou dominantnej éry Pezinka v našej najvyššej súťaži.

Potom sa vrátil na päť rokov do Chorvátska, aby sa pred sezónou 2018/2019 opäť dohodol s tímom z Pasienkov. Aj v tomto prípade bolo z toho zlato.

Na Slovensko sa vrátil aj v počiatkoch svojej trénerskej etapy, keď počas sezóny 2012/2013 prebral taktovku nad Interom Bratislava. So "žlto-čiernymi" napokon vyhral majstrovský titul.

Nagliča a jeho realizačný tím čaká už na konci augusta prvá trénerská výzva, so Slovenskom vstúpi do druhej fázy predkvalifikácie majstrovstiev Európy 2025.

Víťazi skupín a Cyprus, ako organizátor záverečného turnaja, si zabezpečia miesto v riadnej kvalifikácii, na ostatné tímy čaká ešte jedna šanca.

V tretej fáze predkvalifikácie budú v hre posledné miesta, do tejto časti sa pridajú neúspešné tímy z prvej a druhej fázy.

V prípade postupu do kvalifikácie sa Slovensku výrazne otvorí šanca k premiérovej účasti medzi európskou elitou. Zo 4-členných skupín by mali postupovať na záverečný turnaj do Lotyšska, Fínska a na Cyprus prvé tri tímy.