Európsky basketbal v Prievidzi? Stále sme malá ryba vo veľkom rybníku, vraví riaditeľ

Vtedy dokonca postúpila do druhej fázy súťaže, v ktorej čelila popredným tímom z tureckej, francúzskej či belgickej ligy.

Jedným z nich je aj BC Prievidza. Tá po dlhých rokoch opäť zabojuje o postup do Európskeho pohára FIBA. V tejto súťaži pôsobila naposledy v sezóne 2016/17.

Okrem basketbalového sviatku, ktorým bude príchod súčasných majstrov Európy zo Španielska do TIPOS Arény, si konfrontáciu v európskych pohárových súťažiach vyskúša niekoľko slovenských klubov.

V druhej fáze mali podľa jeho slov „mužstvá iný level, iné rozpočty, a tak si myslí, že to bola úspešná reprezentácia slovenského tímu v takejto kvalitnej európskej súťaži.”

„Spomínam rád na spoluhráčov, ktorí so mnou vtedy hrali,” priznal slovenský basketbalista pre Sportnet. „Boli sme skvelá partia a mali sme veľmi dobrý tím.”

„Minulý ročník bol pre Albu Fehérvár v mnohom podobný tomu nášmu, rovnako skončili po základnej časti druhí, no prehrali v semifinále,” vraví Haufer.

Európska konfrontácia je poistená

Alba sa navyše pred novým ročníkom posilnila o zvučné meno: „Je to kvalitný klub so solídnym rozpočtom, čo dokazuje aj aktuálny podpis krídelníka Marka Filipovita, ktorý má skúsenosti z najvyššej súťaže v Španielsku, Turecku či Nemecku, takže do tohto dvojzápasu pôjdu ako favoriti,” priznal Haufer.

Športový riaditeľ ale jasne vyhlásil: „Urobíme všetko pre to, aby sme sa dostali do skupinovej fázy.”

Napriek tomu zostávajú nohami na zemi. „Do nasledujúcej sezóny vstupujeme s nadšením, ambíciami a pokorou,” dodal.

V prípade, že sa Prievidza do súťaže neprebojuje, pôsobiť bude v Alpsko-Jadranskom pohári.

Isté ale je, že sa prievidzskí fanúšikovia po rokoch dočkajú európskej konfrontácie.

„Keď naši fanúšikovia vytvoria v našej hale povestnú prievidzskú atmosféru, tak máme rozhodne šancu hneď na úvod prekvapiť súpera a postúpiť do skupinovej fázy,” priznal Haufer.