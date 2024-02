Čajky sa svojmu súperovi pomstiť nedokázali, tentokrát prehrali takmer o 30 bodov

Zuzana Žirková, trénerka Slávie Banská Bystrica: „Sú to výborné pocity. Pri tejto atmosfére vstúpila každá jedna hráčka s veľkou energiou. Čajky boli potrestané za ich straty, ktorých bolo 22. Padlo nám to v najvhodnejšiu chvíľu. Trochu som sa obávala tretej štvrtiny, lebo nám nevychádzajú. Ustáli sme to vo veľkom štýle. Nás povzbudil ten pohár a videla som iné sebavedomie hráčok.“

Peter Jankovič, tréner Piešťanských Čajok: „Slová sa hľadajú ťažko. My sme dostali vysokú školu efektivity od Banskej Bystrice. Odohrali dobrý zápas, no dovolili sme im veľa. Musíme sa dvihnúť, nečakali sme takúto vysokú prehru. Buď z toho vyvodíme nejaké dôsledky alebo sa musíme pozbierať. Momentálne horíme najviac v obrane. Musíme sa spamatäť, aby sme to zvládli na konci sezóny.“

/zdroj: RTVS/